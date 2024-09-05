У Костянтинівці вранці пролунали вибухи: було кілька «прильотів»

У Костянтинівці вранці пролунали вибухи. Фото: Телеграм-канал Типова Костянтинівка

У четвер вранці, 5 вересня, у Костянтинівці Донецької області було чути вибухи. Є інформація про «приліт». Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.



Як зазначається, під удар потрапив житловий район правобережжя. Інформація про постраждалих та загиблих немає.



«Ось такий ранок в одній із квартир багатоповерхівки на правобережжі. «Прильотів» було кілька», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що 4 вересня о 19:08 російські війська з РСЗВ «Смерч» вдарили по місту Костянтинівка Донецької області.