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Росія руйнує цивільну інфраструктуру Донеччини — помешкання перетворили на 117 тонн будівельного сміття

05 вересня 2024, 19:18

Росія руйнує цивільну інфраструктуру Донеччини — помешкання перетворили на 117 тонн будівельного сміття

Станом на початок вересня на Донеччині близько 117 тисяч тонн відходів від руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Такі дані, без урахування територій активних бойових дій та тимчасово окупованих територій, надали місцеві адміністрації.

 Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, у територіальних громадах безпосередньо біля зруйнованих об'єктів працюватиме спеціалізована техніка, передана партнерами України.

 Перероблені матеріали, зокрема, використовуватимуть для ремонту евакуаційних доріг.

4 вересня о 14:48 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка. Після «прильоту» повідомлялося про сильну пожежу.

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