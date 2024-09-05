Россия разрушает гражданскую инфраструктуру Донетчины — здания превратили в 117 тонн строительного мусора

По состоянию на начало сентября в Донецкой области около 117 тысяч тонн отходов от разрушений гражданской инфраструктуры в результате российских обстрелов. Такие данные, без учета территорий активных боевых действий и временно оккупированных территорий, предоставили местные администрации.



Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, в территориальных громадах непосредственно возле разрушенных объектов будет работать специализированная техника, переданная партнерами Украины.



Переработанные материалы, в частности, будут использовать для ремонта эвакуационных дорог.

4 сентября в 14:48 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка. После «прилета» сообщалось о сильном пожаре.