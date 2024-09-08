РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила одну ракету та 15 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в неділю, 8 вересня, вдарила по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської області та 23 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ — РФ, Чауда — Крим)», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».



Крім того, два російські безпілотники локально втрачені (імовірно впали під впливом коштів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей унаслідок активної протидії Сил оборони України.



Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.



Раніше ми писали, що 7 вересня війська Росії завдали удару місту Миколаївка в Краматорському районі Донецької області.