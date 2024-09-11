Ердоган: Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права

Ердоган звернувся до учасників 4-го саміту Кримської платформи. Фото: Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що беззастережно підтримує цілісність України. Зокрема повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Відповідну заяву глава держави зробив під час 4-го саміту Кримської платформи.



Ердоган зазначив, що підтримка України з боку Туреччини залишається незмінною.



«Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права», — сказав президент.



За словами лідера, Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.



Раніше ми писали, що в Україну повернулися шестеро дітей з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької областей та захопленого росіянами Криму.