Росіяни з артилерії вдарили по Веролюбівці на Донеччині: знищена гумдопомога, є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу села Веролюбівка на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Вранці 12 вересня російські загарбники з артилерії вдарили по селу Веролюбівка Костянтинівської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Один зі снарядів влучив по території підприємства, де знаходилися люди. Внаслідок обстрілу три людини загинули, ще дві – поранені. Знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

Крім того, під ударом знову опинився приватний сектор міста Костянтинівка – там пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.

Нагадаємо, що 12 вересня в результаті першого обстрілу Костянтинівки поранення отримали дві людини.