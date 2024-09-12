Путін знову заговорив про «пряму участь» НАТО у війні з РФ

Не що інше, як пряма участь країн НАТО у війні в Україні. Так президент РФ Володимир Путін прокоментував можливий дозвіл західних партнерів України бити їх далекобійною зброєю з військових цілей на території РФ.



«Завдавати ударів сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва українська армія не в змозі. Вона не може цього робити. Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, які Україна не має, це дані тільки з супутників чи Євросоюзу, чи Сполучених Штатів — загалом, з натівських супутників», — заявив Путін російській пресі.



За його словами, не йдеться про те, щоб дозволяти Україні завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю чи ні. Він розцінює питання інакше: чи бере участь НАТО у війні проти РФ чи ні.



«Якщо це рішення буде прийнято, це означатиме не що інше, як пряма участь країн НАТО, США, європейських країн у війні… Це їхня пряма участь, і це вже, звичайно, істотно змінює саму суть, саму природу конфлікту», — міркує російський диктатор.



Він пригрозив, що Кремль ухвалить «відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуться».