Путин снова заговорил о «прямом участии» НАТО в войне с РФ

«Не что иное, как прямое участие» стран НАТО в войне в Украине. Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение западных партнеров Украины бить их дальнобойным оружием по военным целям на территории РФ.



«Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов — в общем, с натовских спутников», — заявил Путин российской прессе.



По его словам, речь не о том, чтобы разрешать Украине наносить удары по России дальнобойным оружием или нет. Он расценивает вопрос по-другому: участвует ли НАТО в войне против РФ или нет.



«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне… Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — рассуждает российский диктатор.



Он пригрозил, что Кремль примет «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».