Російські окупанти за добу 17 разів атакували Донеччину, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 вересня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три района регіону. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в Донецькій області така:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватний будинок; 6 будинків пошкоджено в Дачному, ще 1 — у Веселому Гаю. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено адмінбудівлю. Пошкоджені будинки у Гродівці і Миролюбівці.



Краматорський район. У Закітному Лиманської громади зруйновано будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 2 промислові будівлі.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і 3 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що за 17 вересня російські війська поранили одного мешканця Донецької області – у Костянтинівці.