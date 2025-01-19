ЗС РФ зруйнували деякі позиції Сил оборони під Покровськом — ОСУВ «Хортиця»

Російські військовослужбовці знищили деякі позиції сил оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



«Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції було зруйновано. Вживаються заходів для недопущення погіршення тактичного становища», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Покровському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Армія РФ проводила наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Яка ситуація на фронті:



Протягом минулої доби росіяни проводили наступальні дії у Вовчанську — на Харківському напрямку та в районах Петропавлівки, Піщаного, Зеленого Гаю та Лозової — на Куп’янському напрямку. Атаки відбито.



На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка та Ямполівка. Армія РФ успіху не мала, погіршення тактичного положення не допущено.



На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та в районах Кримського і Щербинівки. В напрямку Ступочок ворог здійснив спробу застосування бронетехніки для вогневої підтримки. В результаті нанесення вогневого ураження, один танк та одна ББМ були пошкоджені.



Раніше ми писали, що російські війська атакували позиції Сил оборони України в Торецьку, у районі Ступочек, Білої Гори, Деліївки та Щербинівки Донецької області.