TikTok недоступний для користувачів США

TikTok більше не працює для користувачів США.

У суботу ввечері, 18 січня, користувачі китайської медіаплатформи у США не змогли зайти в TikTok, популярна соцмережа більше недоступна для жителів. Це сталося перед тим, як набув чинності закон про заборону платформи. Про це передає AP.



Як зазначається, програма компанії була видалена з відомих магазинів програм Apple і Google, а її вебсайт повідомив користувачів, що платформа для перегляду відео в короткому форматі більше не доступна.



При спробі відкрити програму або сайт користувачі отримують таке повідомлення від компанії:



«Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням про відновлення TikTok, щойно вступить на посаду».



У компанії закликали користувачів залишатися на зв'язку.



Верховний суд США відмовився скасувати закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо соцмережа не буде видалена з китайської компанії ByteDance. Документ набирає чинності 19 січня за день до інавгурації Дональда Трампа.



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