На околицях Дружківки та Краматорська пролунали вибухи

Стовп диму піднімається після «прильоту» на околицях Дружківки Донецької області. Фото: соцмережі

У п'ятницю, 20 вересня, близько 10:30 на околицях Дружківки та Краматорська на Донеччині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Новини Донбасу».

Зазначається, що вибухи прогриміли з різницею у кілька хвилин.

Жителі Дружківки опублікували в чатах фото стовпа диму, що піднімається до неба після «прильоту».

Перед вибухами, які чули у Краматорську та Дружківці, у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про пуски КАБів.

У російських пабликах також пишуть, що удару було завдано в районі селища Тройчате біля Дружківки.

Водночас місцеві жителі зазначають, що дим було видно з іншого боку.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли центр міста Костянтинівка Донецької області. Імовірно, є постраждалі.