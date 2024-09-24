«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» громадянину України, якого окупанти звинуватили у шпигунстві за ЗС РФ

Обвинувачений у «шпигунстві» Віктор Солдатко. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок у кримінальній справі» стосовно 28-річного громадянина України Віктора Солдатка. Про це повідомили у фейковій «прокуратурі ЛНР».

«Суд» визнав його винним у «шпигунстві». Окупанти стверджують, що в січні 2023 року Солдатко «добровільно збирав відомості про переміщення та місця дислокації російських військовослужбовців на території «Новопсковського району» Луганської області». Дані він нібито передавав українським спецслужбам за допомогою месенджерів.

Окупаційний суд засудив Солдатка до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що в серпні окупаційний суд виніс вирок уродженці Новоайдарського району, яку окупанти звинуватили в нібито замаху на вбивство колишнього «голови Митного комітету ЛНР» Юрія Афанасьєвського.