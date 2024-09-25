Число загиблих внаслідок авіаударів по Харкову 24 вересня зросло до 4

Під завалами багатоповерхівки у Харкові після обстрілу виявили ще одну жертву. Фото: ДСНС

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхового будинку тіло загиблої жінки після російської атаки 24 вересня. Таким чином, кількість жертв зросла до 4. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки. Наразі його дістають рятувальники», — зазначив він.

Відомо, що 34 мешканці отримали поранення.



Раніше ми писали, що 24 вересня росіяни обстріляли чотири адміністративні райони Харкова. Боєприпаси влучили в багатоповерхові житлові будинки.