Удар по центру Краматорська: поранені голова міської організації Червоного Хреста та кілька співробітників

Пошкоджена внаслідок обстрілу машина Червоного Хреста у Краматорську. Фото: Червоний Хрест Україна

Внаслідок обстрілу центру Краматорська 25 вересня постраждали троє представників Червоного Хреста України. Про це повідомили у самій організації.

Вибух стався біля одного з житлових будинків міста, де знаходилася команда Червоного Хреста з гуманітарною місією. Волонтерка отримала осколкове поранення ноги. Її негайно доправили до лікарні, де планується операція. Також в автомобілі були голова Краматорської міської організації Червоного Хреста України та водій, які отримали поранення.

Нагадаємо, що всього внаслідок обстрілу центру Краматорська загинули дві людини, близько 20 – отримали поранення.