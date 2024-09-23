Окупанти не залишають спроби захопити Покровськ, але наступ сповільнився — британська розвідка

Основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровському напрямку на Донеччині, повідомляє британська розвідка у своєму зведенні про ситуацію в Україні.



Проте просування окупанта за минулий тиждень сповільнилося.



«Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та Українськ, на південь від міста. Російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українські оборонні споруди, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії на цьому напрямі минулого тижня», — йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністерства оборони Сполученого Королівства.



З початку понеділка, 23 вересня, на всій лінії фронту зафіксовано 89 бойових зіткнень. Зокрема, на Торецькому напрямку — 13, на Покровському — 18, а на Курахівському — 12, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



«На лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати у районах населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Макіївка, Діброва, Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, ще шість боїв продовжуються досі», — йдеться у зведенні Генштабу.



Повідомляється, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти вже 18 разів намагалися атакувати Сили оборони біля Воздвиженки, Гродівки, Орлівки та Маринівки. Атаки відбито.



Повідомляється, що Курахівському напрямку в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки сталося 12 боїв. Чотири — продовжуються.



На Торецькому напрямку активно застосовуючи авіацію окупанти атакували 13 разів. УАБами завдали ударів по Щербинівці, Віролюбівці та Костянтинівці, атакували поблизу Дачного, Торецька та Нелипівки. П'ять атак зупинено, ще сім боєзіткнень тривають.

Російські війська за минулу добу мають просування у Донецькій області, заявили аналітики DeepState.