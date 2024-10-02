РФ атакувала припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі, поранено громадянина Туреччини

Атака дронів РФ в Ізмаїльському районі Фото: Кіпер

РФ атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками, метою була припортова та прикордонна інфраструктура. Про це у телеграм написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронів РФ в Ізмаїльському районі Фото: Кіпер

«Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС», - заявив Кіпер.



За словами голови Одеської ОВА, через обстріл у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції, попередньо — до 11:00.

Атака дронів РФ в Ізмаїльському районі Фото: Кіпер

Атака дронів РФ в Ізмаїльському районі Фото: Кіпер

Раніше стало відомо, що росіяни за добу обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, поранивши п'ятьох людей.



Нагадаємо, протиповітряна оборона України збила 11 із 32 російських БпЛА «Шахед».