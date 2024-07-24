КНДР поставила Росії понад п'ять мільйонів снарядів та десятки балістичних ракет

Станом на 15 липня з Північної Кореї до Росії відправили щонайменше 11 тисяч контейнерів, у яких 5,2 мільйона 152-міліметрових снарядів. Про це в інтерв'ю японському виданню Yomiuri Shimbun повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

За його словами, крім артилерійських снарядів, КНДР надала росіянам кілька десятків балістичних ракет малої дальності.

«Північна Корея допомагає Росії військовими матеріалами, а отримує допомогу продовольством, нафтою та військовими технологіями. Виходячи з договору, очікується, що Росія та Північна Корея відкрито торгуватимуть зброєю, такою як снаряди та ракети, які досі трималися в секреті. Тепер Росія має необмежений доступ до снарядів та ракет Північної Кореї, необхідних для вторгнення в Україну», – заявив Шин Вон Сік.

Нагадаємо, що вночі 23 липня ЗСУ атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та пошкодили останній залізничний пором «Слов'янин».