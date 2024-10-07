Окупанти за добу майже 30 разів обстріляли Донеччину: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 6 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили чотири райони регіону, внаслідок атак пошкоджено будинки, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ситуація на Донеччині така:



Волноваський район. У Максимівці Вугледарської ТГ пошкоджено 14 будинків.



Покровський район. В Іллінці Курахівської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена; обстріляні Курахове, Курахівка, Веселий Гай, Сонцівка. У селищі Шевченко Покровської ТГ поранено людину, пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 будинків, у Торському — 2, у Зарічному — 1. У Миколаївці пошкоджені 17 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля, гуртожиток і 2 склади. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені; пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, крамниця, кафе, пошта, банк, 2 лінії електропередач.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Часовому Яру 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 приватних будинків. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 6 жовтня під авіаудари РФ потрапили 15 населених пунктів Херсонщини, п'ятеро людей отримали поранення.