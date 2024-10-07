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Голові Хмельницької МСЕК призначили рекордну заставу

07 жовтня 2024, 14:55

Голові Хмельницької МСЕК призначили рекордну заставу

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівниці Хмельницького МСЕК. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Її підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні.

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