Голові Хмельницької МСЕК призначили рекордну заставу

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівниці Хмельницького МСЕК. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.



Її підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.



Нагадаємо, працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні.