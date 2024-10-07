ЗСУ знищили два БТРи та пошкодили танк в районі Золотої Ниви

ЗСУ знищили два БТРи та пошкодили танк біля Золотої Ниви. Фото: кадр із відео

ЗСУ зупинили російську колону із шести машин у районі Золотої Ниви. Відео атаки опублікував аналітичний канал Deep State.



«Результати вчорашньої їзди ворожої колони біля Золотої Ниви – знищено 2 БТР та 1 танк пошкоджено», – йдеться у підписі до відео.



У Deep State наголосили, що ситуація в районі оборони на цій ділянці фронту Донецької області залишається напруженою, але контрольованою.

Район, де ЗСУ атакували окупантів. Фото: кадр з мапи Deep State

За інформацією Генштабу ЗСУ, захисники відбили п'ять штурмів окупантів на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Золота Нива, Богоявленка та Ясна Поляна.



Там агресор попередньо наносив авіаудари. Загалом, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів.



Нагадаємо, ЗС РФ за добу втратили 1160 військових, 14 танків, 31 броньовану машину, 64 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню та два засоби ППО.