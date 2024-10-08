РФ масовано атакує Луганщину за допомогою артилерії, ракет та БПЛА

Російські окупанти масово обстрілюють населені пункти вздовж лінії бойового зіткнення та зміцнення українських військових. Зокрема, під удари потрапляють такі населені пункти — Балка Журавка (Невське), Серебрянський ліс, Твердохлібове, Макіївка, Греківка. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Вчора (7 жовтня) некерованими авіаційними ракетами окупанти поцілили по Твердохлібовому та території Серебрянського лісництва. По Балці Журавці вдарили з артилерії. Спрямували в бік села 88 безпілотників», — зазначив він.



За словами Лисогора, росіяни також обстрілювали Макіївку та Греківку.



Раніше ми писали, що російські окупанти щодня намагаються атакувати в районах Макіївки, Білогорівки, Балки Журавки (Невське) та у Серебрянському лісі.