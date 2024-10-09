СБУ: Коригувальника позицій ЗСУ на Покровському напрямку завербували через сайт знайомств

Коригувальника позицій ЗСУ завербували через сайт знайомств. Фото: СБУ

СБУ затримала коригувальника ФСБ, який розвідував позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресцентр служби безпеки.



Коригувальника завербували через сайти знайомств. Інформатор росіян діяв у Донецькій області та в Сумах.



«Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки РФ. Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському. За матеріалами справи, агентом виявився 23-річний мешканець Покровська», - зазначили у СБУ.



ФСБ завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств.



На колаборанта вийшла представниця російської спецслужби та запропонувала познайомитися «ближче». Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони.



На підвіконні будинку він встановив мобільний телефон із додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

Коригувальник також знімав прильоти РФ. Фото: СБУ

Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі російському агенту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше СБУ затримала кремлівського ідеолога «СВО» проти України.