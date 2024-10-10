Понад 71 мільйон гривень із бюджету Донецької області виділили на оборону

На оборону Донеччини виділили понад 71 млн гривень із бюджету. Фото: Філашкін

Понад 71 мільйон гривень з обласного бюджету Донеччини виділили для потреб підрозділів, які виконують завдання на території Донецької області. Інформацію про це опублікував канал голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.



Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони Донецької області.



«За ці кошти будуть придбані засоби радіоелектронної боротьби, дрони різних типів та безпілотні авіаційні системи, а також буде проведене переобладнання (бронювання) службових автомобілів для того, щоб захистити екіпажі поліції, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту», — йдеться у заяві Донецької ОВА.



Нагадаємо, лише минулої доби Росія атакувала 12 населених пунктів Донецької області.