Уночі РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона

Вночі під ударами російських військ опинилося поштове відділення у центрі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Через влучання у будівлі повибивало шибки, потрощено дах, стіни та огорожу, а також службові транспортні засоби.
«На щастя, потерпілих немає», - розповів начальник Херсонської ОВА.
Нагадаємо, російські окупаційні війська скинули на Херсонську область КАБ, внаслідок атаки постраждали діти.
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