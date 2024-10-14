В окупації людей змушують отримувати російські паспорти — інакше не можна отримати пільгові ліки

З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства. Про це повідомила «Східна правозахисна група».



Жителі окупації, які перебувають на диспансерному обліку, ризикують залишитися без безплатних медичних препаратів, якщо у них не виявиться російського паспорта. Залишаться без безплатних ліків, у тому числі хворі на цукровий діабет та бронхіальну астму.



З 2025 року на окупованих територіях набувають чинності нові правила пільгового лікарського забезпечення. Щоб отримати ліки, медичні вироби та спеціалізовані продукти лікувального харчування безплатно, спочатку потрібно отримати рецепт від лікаря в поліклініці за місцем проживання.



Однак при цьому необхідно:

мати паспорт громадянина РФ;

перебувати на диспансерному обліку та бути внесеним до регістру громадян, які мають право на безоплатне забезпечення ліками.

Далі дані людини внесуть у спеціальний регістр.

Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.