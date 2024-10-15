За добу армія РФ обстріляла чотири райони Донеччини: зруйновано будинки, постраждали місцеві жителі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за минулу добу, 14 жовтня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та зруйновано адміністративну будівлю. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, окупаційна армія РФ обстріляла чотири райони регіону:





Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 6 будинків.



Покровський район. У Кураховому зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 двоповерхівки; у Трудовому знищено будинок. У Покровську пошкоджено 5 будинків.





Краматорський район. У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено 10 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Різниківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.



Раніше ми писали, що російські окупанти 14 жовтня вдарили по центральній частині Покровська. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.