Росіяни вдарили по селу в Покровському районі: одна людина постраждала

У понеділок, 14 жовтня, село Веселий Гай Покровського району на Донеччині потрапило під російський обстріл. Внаслідок атаки відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі поліції 16 жовтня.



«Надійшла інформація про поранення цивільної особи в селі Веселий Гай, яка постраждала внаслідок російського обстрілу раніше, 14 жовтня», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія за 15 жовтня атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено або зруйновано житлові будинки.