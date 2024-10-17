Євросоюз засудив розстріли українських військовополонених

Верховний представник Європейського союзу засудив розстріли українських військовополонених російською армією. Про це йдеться у заяві Дипломатичної служби ЄС.

Там зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення у російському полоні померло 177 військовополонених.

«Європейський союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження з українським народом з боку Росії, а те, що російські громадські діячі публічно закликають до розстрілу українських військовополонених і прославляють ці розстріли, закликаючи до нових, ще раз викриває справжню природу режима Кремля», — йдеться у заяві.

У ЄС також засудили відсутність доступу ув'язнених «до зовнішнього світу» та відмову у гуманітарному доступі для незалежних спостерігачів.

«ЄС підтверджує свою тверду відданість притягненню до відповідальності всіх виконавців та посібників військових злочинів Росії проти України», — наголосили у Дипломатичній службі.

Згідно зі звітом Управління верховного комісара ООН з прав людини, який був оприлюднений 1 жовтня 2024 року (йдеться про період з 1 червня по 31 серпня 2024 року), тортури полонених українських військовослужбовців є «масовими та систематичними» та відбуваються за погодженням керівництва Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що російські військові розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.