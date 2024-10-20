Окупанти вдарили по Кривому Розі: багато постраждалих та пошкоджень

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти у суботу вночі, 19 жовтня, обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Відомо, що 17 людей постраждали, багато пошкоджень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Серед постраждалих троє жінок та 14 чоловіків. У лікарні перебувають 8 постраждалих. Стан усіх — середньої тяжкості», — зазначив він.





За уточненою інформацією, побито 15 багатоповерхівок, магазини, кафе, церкву, відділення банку, офісні приміщення, пошкодження та газопровід. Також розбито майже три десятки автомобілів.



Рятувальна операція завершена.



Раніше ми писали, що російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю.