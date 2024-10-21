Росіяни за добу 9 разів обстріляли Донецьку область, багато пошкоджених будинків - Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 21 жовтня, російська армія атакувала Донецьку область. Під удар потрапили чотири райони регіону, є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок.



Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки і численні приватні будинки; в Іллінці і Новоселидівці поранено по 1 людині; у Дачному пошкоджено 5 будинків, ще 3 — у Курахівці. У Покровську пошкоджено 4 будинки і крамницю, у Шевченку пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і соціальний заклад; у Новотроїцькому пошкоджено 3 адмінбудівлі і будинок. У Мирнограді пошкоджено 8 будинків.



Краматорський район. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Сіверську авіабомбою зруйновано 3 гаражі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох , серед них дівчинка 12-ти років. Через російську атаку пошкоджено п'ять багатоповерхівок, готель, об'єкти цивільної інфраструктури.