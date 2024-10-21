Унаслідок нічних авіаударів РФ по Харкову постраждали 13 людей

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

РФ завдала авіаударів по Харкову, в результаті атаки відомо щонайменше про 13 постраждалих. Про це повідомили у МВС України.



За попередньою інформацією, російські військові завдали ударів КАБами-250 з УМПК.



«Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова», - розповіли правоохоронці.



У ДСНС зазначили, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

Раніше Зеленський заявив, що окупанти запустили по Україні близько 800 КАБів і понад 500 дронів