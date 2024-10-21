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Унаслідок нічних авіаударів РФ по Харкову постраждали 13 людей

21 жовтня 2024, 08:12

Унаслідок нічних авіаударів РФ по Харкову постраждали 13 людей

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

РФ завдала авіаударів по Харкову, в результаті атаки відомо щонайменше про 13 постраждалих. Про це повідомили у МВС України.

За попередньою інформацією, російські військові завдали ударів КАБами-250 з УМПК.

«Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова», - розповіли правоохоронці.

У ДСНС зазначили, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

РФ завдала авіаударів по Харкову, 13 постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

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