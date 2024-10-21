Під Брянськом ліквідовано начальника штабу авіаескадрильї РФ Ґолєнкова

Уранці 20 жовтня 2024 року в яблуневому саду села Супоневе під Брянськом знайшли тіло вбитого начальника штабу російської авіаційної ескадрильї Дмитра Ґолєнкова. Про це повідомляє ГУР.
Ґолєнков — пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ПКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі «Шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.
«Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області», — підтвердили у розвідці.
На момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ знаходилося близько 1000 осіб. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 особи, десятки отримали поранення.
Також Ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 громадянських українців, серед них – 6 дітей.
У ГУР додали, що тіло російського воєнного злочинця Дмітрія Ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.
Нагадаємо, внаслідок успішної операції спецпідрозділу ГУР звільнили лісовий масив та знищили майже полк російських військ на півночі Харківської області.
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