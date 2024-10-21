Армія РФ за добу втратила 1710 солдатів і 24 танки

Танкісти 22 ОМБр Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Про це йдеться у звіті пресцентру Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, українські військові знешкодили 24 танки, 64 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, один засіб ППО, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.



Раніше стало відомо, що окупанти за тиждень втратили близько 9590 осіб особового складу.