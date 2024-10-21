У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»

НГУ опублікувала момент знищення російського «Шахеда». Фото: кадр із відео

У Національній гвардії України продемонстрували роботу мобільної вогневої групи, показавши момент знищення російського «Шахеда». Відео опублікував офіційний канал командувача НГУ Олександра Півненка.



«Не менш важлива робота щодня – знищення ворожих шахедів! На відео кадри бойової роботи мобільної вогневої групи 17 бригади Національної гвардії цієї ночі», - написав Півненко.



Гвардійці знищили ворожий БпЛА «Shahed 136/131» у безпосередній близькості. Загалом від початку року мобільними вогневими групами Нацгвардії збито 134 безпілотники типу «Shahed».



Нагадаємо, ППО України збила цієї ночі 59 зі 116 російських БПЛА.