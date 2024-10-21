У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»

У Національній гвардії України продемонстрували роботу мобільної вогневої групи, показавши момент знищення російського «Шахеда». Відео опублікував офіційний канал командувача НГУ Олександра Півненка.
«Не менш важлива робота щодня – знищення ворожих шахедів! На відео кадри бойової роботи мобільної вогневої групи 17 бригади Національної гвардії цієї ночі», - написав Півненко.
Гвардійці знищили ворожий БпЛА «Shahed 136/131» у безпосередній близькості. Загалом від початку року мобільними вогневими групами Нацгвардії збито 134 безпілотники типу «Shahed».
Нагадаємо, ППО України збила цієї ночі 59 зі 116 російських БПЛА.
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