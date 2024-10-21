Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Притиснули ногами до землі: військові РФ впритул розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині

21 жовтня 2024, 17:26

Притиснули ногами до землі: військові РФ впритул розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Розстріл полонених українських військових на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура Розстріл полонених українських військових на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За оперативними даними, 18 жовтня о 14:38 військові РФ під час наступу на позиції ЗСУ в Покровському районі захопили в полон двох українських бійців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям униз. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли з автоматів.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що 6 вересня російські окупанти розстріляли пораненого українського військового, якого взяли в полон на Бахмутському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Селидове
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Полонені розстріл Позиції

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
22:05
Війська РФ намагаються повністю захопити Максимільянівку на шляху до Курахового — DeepState
21:03
Головне за день: Росія обстріляла Кривий Ріг. ЗСУ атакували військовий аеродром
23:26
Головне за день: Близько десяти поранених у Запоріжжі. Армія РФ просувається на Донеччині
17:10
Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб
08:50
Двоє людей загинули на Донеччині через обстріли за добу
08:17
Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
00:10
Головне за день: Військові КНДР готуються воювати проти ЗСУ. У Луганську підірвали окупанта
23:45
Харцизьк усіяний авіабомбами. Опалення на околицях Лисичанська не буде — дайджест окупації ►
16:30
Начальник штабу військової частини міг загинути під час вибуху автомобіля в окупованому Луганську
15:40
Російські війська перетнули канал, що захищав Часів Яр зі сходу — WSJ
15:35
Вибух авто в центрі окупованого Луганська: з'явилося відео моменту детонації, у машині загинув чоловік
14:59
У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах
23:22
Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру
16:10
Окупанти відкрили частину траси, яка зв'яже Ростов із Маріуполем: вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ»
12:45
В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»
усі новини
18:10
У Слов'янську невідомі скинули пам'ятник Чехову: міська адміністрація звернулася до поліції
17:26
Притиснули ногами до землі: військові РФ впритул розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині
17:11
З окупованого Криму евакуювали на підконтрольну територію України пенсіонерку
17:08
Дончанин, який воював за російську армію на Донбасі, поскаржився на переслідування з боку бойовиків
16:46
Рятувальники з жовтня вивезли майже півсотні людей з Покровського району
16:38
Десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині: кадри
15:30
Серед постраждалих після удару по Кривому Рогу — поліцейський
15:29
Глава Міноборони США анонсував передачу допомоги Україні на суму 400 млн доларів
14:57
У «ЛНР» педагоги пропонують старшокласникам за гроші підписати контракт з армією РФ
14:15
У Кремлі відреагували на новину про перекидання військових КНДР до Росії
14:10
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
13:45
В окупованій Горлівці скаржаться на атаки безпілотників: є пошкодження
13:44
Сили оборони знищили ЗРК «Бук-М3» російських окупантів
13:16
В Україні допустили до експлуатації в ЗСУ вітчизняний баггі «Варан»
12:40
У Києві «Газель» на повній швидкості в'їхала в маршрутку: загинула жінка, ще п'ятеро пасажирів дістали травми
12:30
«ДНР» «судитиме» ще чотирьох полонених «азовців»
12:29
У чотирьох містах Донеччини не буде води: дата та причина
11:58
Російські війська знову вдарили по Кривому Рогу: деталі
11:45
У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»
11:11
Україна щодня демонструє рішучість і здатність до європейської інтеграції — посол ЄС
усі новини
ВІДЕО
Евакуація у Покровському районі. Фото: ДСНС Рятувальники з жовтня вивезли майже півсотні людей з Покровського району
21 жовтня, 16:46
Колона бронетехніки армії РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео Десантники ЗСУ відбили масований російський штурм за участю понад 20 одиниць бронетехніки на Донеччині: кадри
21 жовтня, 16:38
Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Нацполіція Серед постраждалих після удару по Кривому Рогу — поліцейський
21 жовтня, 15:30
НГУ опублікувала момент знищення російського «Шахеда». Фото: кадр із відео У Нацгвардії показали момент знищення російського «Шахеда»
21 жовтня, 11:45
Під Брянськом убито начальника штабу авіаескадрильї РФ Ґолєнкова. Фото: ГУР Під Брянськом ліквідовано начальника штабу авіаескадрильї РФ Ґолєнкова
21 жовтня, 08:40
Оператори БПЛА 150 ОМБр знищили ворожу ДРГ у Торецьку. Фото: скріншот У Торецьку оператори БПЛА ліквідували російську ДРГ
20 жовтня, 15:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір