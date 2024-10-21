Притиснули ногами до землі: військові РФ впритул розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Розстріл полонених українських військових на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За оперативними даними, 18 жовтня о 14:38 військові РФ під час наступу на позиції ЗСУ в Покровському районі захопили в полон двох українських бійців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям униз. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли з автоматів.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що 6 вересня російські окупанти розстріляли пораненого українського військового, якого взяли в полон на Бахмутському напрямку.