Російські загарбники атакували три райони Донецької області: в ОВА показали наслідки

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 23 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів безліч пошкоджених будинків та будівель. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.



«Усього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки; у Ганнівці пошкоджено 5 будинків. У Покровську пошкоджено 4 приватні будинки і газогін. У Мирнограді пошкоджено 7 будинків. У Новоекономічному Гродівської громади пошкоджено 7 будинків.



Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, поранена людина.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.



Раніше ми писали, що в ніч на 24 жовтня росіяни атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Брянської області РФ, 50 ударними БПЛА «Шахед-13 /131» та дронами невстановленого типу з районів міст Орел і Курськ РФ та окупованого Криму.