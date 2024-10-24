Авіація РФ вдарила по Куп'янську: окупанти влучили поблизу ринку та магазину, є поранені

24 жовтня близько 10:00 російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Росіяни влучили поблизу магазину та ринку. Частково зруйнована двоповерхова торгова будівля, пошкоджені 12 торгових кіосків та скління вікон нежитлових будівель.



З-під завалів дістали жінку у тяжкому стані. Усього внаслідок авіаційного удару, попередньо, поранення отримали чотири людини.

Нагадаємо, що російські окупанти дронами атакували село Балка Журавка на Луганщині, внаслідок чого є поранені.