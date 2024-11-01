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Повернення українців із російського полону: які країни допоможуть

01 листопада 2024, 20:50

Повернення українців із російського полону: які країни допоможуть

Катар, Ватикан та Південна Африка виступлять посередниками у переговорах щодо повернення українських дітей, викрадених Росією під час повномасштабної війни. Катар та Литва забезпечуватимуть транзит дітей додому. Об'єднані Арабські Емірати продовжать виконувати роль посередників у переговорах щодо обміну військовополоненими.

Такі домовленості закріплені у Монреальському зобов'язанні, яке підписали понад 45 країн на Конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру.

Країни-підписанти зобов'язалися допомагати Україні з реінтеграцією цивільних і військовополонених, що повертаються. Особлива увага приділятиметься реабілітації дітей. Буде створено програми психологічної та соціальної підтримки для всіх українців, розповіла радниця глави Офісу президента Дар'я Зарівна.

Крім того, створено групу країн, яка буде тісно співпрацювати з Україною для збору та пошуку детальної інформації про українських військовополонених, цивільних заручників та викрадених дітей.

Також учасники конференції зобов'язалися впроваджувати скоординовані стратегічні комунікаційні кампанії, щоб привернути увагу світової спільноти до цих викликів та збільшити тиск на Росію.

За даними міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, майже 42 тисячі українців вважаються зниклими безвісти, а майже 20 тисяч дітей було депортовано до Росії.

Раніше уповноважені з прав людини з України та РФ домовилися про прискорення процесу обміну військовополоненими. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що у Катарі мав робочу зустріч із російською представницею Тетяною Москальковою.

 18 жовтня відбувся ще один обмін полоненими між РФ та Україною за формулою «95 на 95».

 

 

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