Суми та Куп'янськ під обстрілом РФ: є руйнування та постраждалі

Увечері у п'ятницю війська РФ вдарили КАБом по Куп'янську. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, є влучання по п'ятиповерховому житловому будинку.



«Попередньо постраждали двоє людей. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків», — повідомив Синєгубов.



Також увечері 1 листопада російські БПЛА атакували Суми. Внаслідок удару пошкоджено два багатоповерхові будинки, відомо про п'ятьох постраждалих, один з них — у тяжкому стані. Про це повідомили у міській раді.



У місті 173 споживачі залишилися без газу. Це жителі двох багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок атаки БПЛА.

Також відомо, що станом на 22:00 кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по Харкову, зросла до 40 осіб. Одна людина загинула.