Під обстрілами РФ загинули 4 жителів Донеччини, ще 4 — поранені

За 1 листопада російські військові вбили 4 мешканців Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Люди постраждали та загинули від обстрілів у селищах Сухі Яли, Юріївка, а також у місті Часів Яр.



Ще 4 особи в області за добу отримали поранення.



Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинуло 2854 мирні жителі. Поранено — 6372.

Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши 24 будинки та дві багатоповерхівки.