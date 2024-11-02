Приватні будинки, адмінбудівлі та підприємства пошкоджені російськими обстрілами у Донецькій області

Приватні будинки та адміністративні будівлі на Донеччині стали мішенню російських військ 1 листопада. За добу окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в обласній військовій адміністрації.



У Сухих Ялах Курахівської громади 2 особи загинули та 1 поранено. У Новотроїцькому Покровській громаді пошкоджено адмінбудівлю.

У Лимані пошкоджено двоповерхівку та адмінбудівлю. У Закитному 1 будинок зруйновано та 2 — пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки та 2 промислові будівлі. У Віролюбівці пошкоджено будинок.

У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовому Ярі загинула людина, пошкоджено 9 приватних будинків та багатоповерхівку.



З лінії фронту евакуйовано 1554 особи, у тому числі 38 дітей.



Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши 24 будинки та дві багатоповерхівки.