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Приватні будинки, адмінбудівлі та підприємства пошкоджені російськими обстрілами у Донецькій області

02 листопада 2024, 10:00

Приватні будинки, адмінбудівлі та підприємства пошкоджені російськими обстрілами у Донецькій області

Приватні будинки, адмінбудівлі та підприємства пошкоджені російськими обстрілами у Донецькій області

Приватні будинки та адміністративні будівлі на Донеччині стали мішенню російських військ 1 листопада. За добу окупанти 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Сухих Ялах Курахівської громади 2 особи загинули та 1 поранено. У Новотроїцькому Покровській громаді пошкоджено адмінбудівлю.

У Лимані пошкоджено двоповерхівку та адмінбудівлю. У Закитному 1 будинок зруйновано та 2 — пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки та 2 промислові будівлі. У Віролюбівці пошкоджено будинок.

У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовому Ярі загинула людина, пошкоджено 9 приватних будинків та багатоповерхівку.

З лінії фронту евакуйовано 1554 особи, у тому числі 38 дітей.

Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкодивши 24 будинки та дві багатоповерхівки.

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