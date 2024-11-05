Готівку голови Хмельницької МСЕК арештували

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. фото: Ґрати

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на готівку, вилучену в ході обшуків у голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи. Про це написав журналіст Олег Новіков.



«Арешт був накладений на готівку, а саме: 5 051 950 грн, 5 113 300 доларів та 301 060 євро. Також заарештували низку документів, ноутбуків, флешок, телефонів та інше», - додав Новіков.



Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора підозрюють Крупу у збагаченні. Цю справу потім передали до НАБУ та САП.



Прокурор САП подав до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно під час обшуків.



Нагадаємо, начальниця Хмельницької МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах. Пізніше голові МСЕК призначили рекордну заставу.