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Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян

05 листопада 2024, 15:05

Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян

ГУР знищило приховану в сараї штурмову групу росіян. Фото: кадр із відео ГУР знищило приховану в сараї штурмову групу росіян. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці ГУР МО України на одній із ділянок фронту виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Про це повідомив пресцентр Головного управління розвідки.



Після вогневого ураження будинку, де намагалися закріпитися загарбники, вцілілі росіяни перемістилися в сусідній сарай, але туди теж прилетіло.

«Отже, московити змогли сповна пізнати температуру забезпеченого воїнами ГУР МО України праведного вогню», - йдеться в повідомленні розвідгрупи.

Раніше розвідка підтвердила, що Росія вже перекинула 11 тисяч військових КНДР у Курську область.

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