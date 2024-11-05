Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян

ГУР знищило приховану в сараї штурмову групу росіян. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці ГУР МО України на одній із ділянок фронту виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Про це повідомив пресцентр Головного управління розвідки.







Після вогневого ураження будинку, де намагалися закріпитися загарбники, вцілілі росіяни перемістилися в сусідній сарай, але туди теж прилетіло.



«Отже, московити змогли сповна пізнати температуру забезпеченого воїнами ГУР МО України праведного вогню», - йдеться в повідомленні розвідгрупи.



Раніше розвідка підтвердила, що Росія вже перекинула 11 тисяч військових КНДР у Курську область.