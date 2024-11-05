Розвідники знищили приховану в сараї штурмову групу росіян

Військовослужбовці ГУР МО України на одній із ділянок фронту виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Про це повідомив пресцентр Головного управління розвідки.
Після вогневого ураження будинку, де намагалися закріпитися загарбники, вцілілі росіяни перемістилися в сусідній сарай, але туди теж прилетіло.
«Отже, московити змогли сповна пізнати температуру забезпеченого воїнами ГУР МО України праведного вогню», - йдеться в повідомленні розвідгрупи.
Раніше розвідка підтвердила, що Росія вже перекинула 11 тисяч військових КНДР у Курську область.
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