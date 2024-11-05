«Накопичують свої ресурси»: війська Росії готуються до активних бойових дій у районі Часового Яру – ЗСУ

Ситуація в районі Часового Яру. Фото: карта DeepState

У районі міста Часів Яр Донецької області зменшилася кількість російських штурмів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



Проте, за її словами, там росіяни накопичують свої ресурси.



«Зараз ми бачимо, що вони готуються до активних бойових дій. Вони щоночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних плащах. Також вони підвозять БК якомога ближче до лінії бойового зіткнення, озброєння та готують техніку в тому плані, що встановлюють на неї засоби зв'язку та РЕБ», – розповіла речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у британській розвідці назвали головний напрямок наступу РФ на Донбасі.