Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа

Наслідки обстрілу Черкаського. Фото: ДСНС

20 листопада російська армія обстріляла селище Черкаське Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися два приватні будинки, господарська споруда та автомобіль. Рятувальники локалізували пожежу на площі 250 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу змушені були призупинити роботи.

Нагадаємо, що вночі 21 листопада «шахеди» атакували будівельну базу у місті Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа та пошкоджені магазини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко