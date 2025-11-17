На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо

Ілюстрація. Фото: «Адміністрація голови ЛНР»

В окупованій Луганській області чоловіки почали масово отримувати повістки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, росіяни стверджують, що нібито ці повістки ще не «бойові», а лише для «уточнення облікових даних».



«Однак надходять майже кожному, зокрема тим, хто нещодавно був у військкоматі та оновлював облік. Вже стало відомо про кілька випадків, коли під час уточнення даних чоловіків змушували підписати контракт з армією РФ. Тому звіряння – це лише чергове прикриття», – заявив Харченко.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко