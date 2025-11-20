Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги

Поки мешканці окупованих територій тижнями живуть без стабільної подачі води та елементарних комунальних послуг, російські чиновники демонстративно «відкривають» чергові показові забудови. Прем'єр РФ Михайло Мішустін із відеозв'язку урочисто «запустив« рух на «відновленій» ділянці траси «Донецьк—Новоазовськ—Сєдове» завдовжки 113 км.

За заявами окупаційних структур роботи стартували наприкінці минулого року. Під контролем російської влади нібито «оновили» не лише саму дорогу, а й три мости загальною довжиною близько 170 метрів.



Проте за гарними звітами ховається головне: поки окупанти рапортують про будівництво доріг для власних потреб, жителі регіону продовжують виживати в умовах інфраструктурного колапсу без води та нормального опалення.

Раніше ми писали, що в окупованому Донецьку після перебоїв зі світлом посилилися проблеми з водопостачанням. Насоси зупинилися, подачу води припинено навіть за графіком.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»