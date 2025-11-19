Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
19 листопада 2025, 02:37

Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина

Частина окупованих Донецька, Докучаєвська та Старобешевого залишилися без води ввечері 18 листопада. У містах та громадах, де подають воду за графіком, так і не дочекалися води через відсутність електроенергії на помпових станціях.

Окупаційна влада «ДНР» пообіцяла подачу води  після відновлення електропостачання та наповнення резервуарів.

18 листопада голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на окупованій території Донецької області. До зони надзвичайної ситуації потрапили міста Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Іловайськ, Макіївка, Маріуполь, Сніжне, Торез та Харцизьк. Також до зони НС потрапили Амвросіївський, Волноваський, Володарський, Новоазовський, Мангуський, Старобешівський, Бойківський, Шахтарський та Ясинуватський райони.

Вдень Пушилін повідомив, що 65% споживачів тимчасово окупованого Донецька залишились без електропостачання.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецьк Докучаєвськ Старобешеве
Інше
Електропостачання водопостачання

