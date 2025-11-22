У російській Сизрані пролунали вибухи в районі НПЗ, є жертви та поранені

У російській Сизрані пролунали вибухи в районі НПЗ

Жителі Сизрані Самарської області розповіли про вибухи в районі нафтопереробного заводу вночі, 22 листопада. Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев заявив, що загинуло двоє людей, ще 2 постраждали.



За його словами, вночі скоєно ворожу атаку БПЛА на промислові підприємства Самарської області. Під удар потрапили об'єкти паливно-енергетичного комплексу.



Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що вибухи лунають у районі місцевого НПЗ.



Федорищев уточнив, що двох постраждалих госпіталізували.



Раніше ми писали, що в Рязані вночі зафіксовано атаку дронів, яку місцеві жителі пов'язують із ударом по місцевому нафтопереробному заводу. За даними російських Telegram-каналів, у місті прогриміло понад десять вибухів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»